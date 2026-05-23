Соскин раскритиковал Зеленского и предрек уничтожение экономики Украины

Еврокомиссия (ЕК) и Международный валютный фонд (МВФ) давят на Владимира Зеленского, это может привести к уничтожению экономики Украины. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«МВФ и ЕК давят на Зеленского, тот давит на свою партию, а лидеры фракции ищут союзников, чтобы принять совершенно драконовские меры, которые должны привести к полному уничтожению экономического поля Украины», — сказал он.

По его словам, Евросоюз хочет содрать с Украины все, что возможно, а взамен выдать недавно одобренный кредит.

Ранее стало известно, что на Украине раскритиковали отказ Владимира Зеленского от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца. Зеленский заявил, что страна якобы обеспечивает защиту Европы, но это подвергается сомнению из-за разницы в численности населения Украины и ЕС.