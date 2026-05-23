20:42, 23 мая 2026Мир

Военный эксперт рассказал о возмездии России Украине за погибших в Старобельске

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске Россия может ответить «Цирконом», «Кинжалом» и «Искандерами». Об этом военынй эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию aif.ru.

По словам эксперта, выбор оружия зависит от того, какие именно объекты будут выбраны для удара возмездия. В качестве целей, являющихся символом действующей власти, эксперт назвал здания главного управления разведки (ГУР) Украины и службы безопасности Украины (СБУ), а также здания Министерства обороны и аппарата президента и правительства.

По мнению Кнутова, удар должен быть нанесен по центрам, связанным с режимом. Хотя из зданий, скорее всего, давно все вывезли, руины этих учреждений станут важным символом скорого падения действующей власти в Киеве.

22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ.

Вскоре после этого Владимир Зеленский со ссылкой на западные данные предупредил о готовящемся со стороны России комбинированном ударе возмездия с применением «Орешника».

