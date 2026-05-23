ВСУ ударили по территории российской школы после атаки на колледж в Старобельске. Что известно о последствиях?

Мэр Пухов: ВСУ ударили по территории школы Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Энергодар в Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, Киев ударил по территории средней общеобразовательной школы № 5, зданию администрации, а также входной группе одного из многоквартирных домов на улице Курчатова и по вышкам сотовой связи. Кроме того, повреждены несколько гражданских автомобилей. Пострадавших среди людей нет.

По словам Пухова, постоянными атаками ВСУ находится одна из транспортных артерий, ведущих в Энергодар. Он добавил, что только за одни сутки были подавлены или сбиты более десяти дронов на подходе или в черте российского города.

Также ВСУ в ночь на субботу, 23 мая, атаковали Новороссийск. На данный момент известно о двух пострадавших мужчинах, которые находились на улице. Их госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.

В результате атаки на российский город произошел пожар на территории нефтебазы. Загорелись несколько технических и административных зданий.

ВСУ ударили по российскому колледжу

Украинский войска нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После атаки десятки человек получили травмы различной степени тяжести. В России назвали произошедшее терактом и заявили, что готовят обращения в ООН и ОБСЕ.

Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москве неловко и стыдно за западных членов Совета Безопасности, которые во время своих выступлений не удосужились упомянуть гибель детей в результате атаки ВСУ.

ВСУ использовали при ударе по Старобельску крупное оружие

Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что украинская армия при ударе по Старобельску использовала не только дальнобойные дроны, но и более крупное оружие — ракету или авиабомбу. Журналист показал кадры огромной воронки, которая осталась на месте прилета, а также осколок, предположительно, от ракеты или авиабомбы. «Это так называемый комбинированный удар, удар с применением различных родов войск и типов боеприпасов», — сказал Газдиев.

В МИД России при этом сообщили, что ВСУ наносят удары, подобные атаке на Старобельский профессиональный колледж, при поддержке иностранных специалистов из НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также обвинила Запад в финансировании Украины, которая на государственном уровне провозгласила в качестве целеполагания политику уничтожения детей.