18:47, 22 мая 2026Россия

«Удар не был случайным». Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие луганского колледжа. Россия готовит удар возмездия

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом глава государства сообщил на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».

«Мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — сказал президент.

Глава государства также сообщил, что удар по колледжу не был случайным. По его словам, 16 беспилотников в три волны атаковали одно и то же место.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Во время удара в колледже и относящемся к нему общежитии находились 86 подростков. После атаки десятки людей получили травмы различной степени тяжести. Сообщалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

Путин заявил о стремлении Киева отвлечь внимание от ситуации на фронте подобными ударами

Российский лидер Владимир Путин осудил удар дронов ВСУ по колледжу в ЛНР.

«Я заслушивал все это время доклады — главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министра по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что шесть человек погибли», — заявил российский лидер.

По словам президента, Киев совершает такие атаки, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте.

Путин заявил о превращении ситуации на фронте для ВСУ в катастрофическую

По словам Путина, ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую. Изменить это не помогают ни западная помощь, ни насильственная мобилизация.

Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают — ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, — ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт

Владимир ПутинПрезидент России

Глава государства подчеркнул, что такие преступления, как удар по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, нужны Киеву, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте. Путин считает, что таким образом Украина также пытается вызвать ответную реакцию в России. «Свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений», — сказал президент.

В России словами «трусливый теракт» отреагировали на удар ВСУ по общежитию колледжа

Удар ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР является трусливым терактом, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Как уполномоченный по правам ребенка, как мать, как человек, я не могу находить "дипломатические" слова для этого ужаса... Бить ночью по общежитиям, где спят подростки, — это не ведение боевых действий, это подлый, трусливый теракт против самого святого и беззащитного: против наших детей», — написала она.

Омбудсмен также подчеркнула, что у подобных атак не может быть никаких военных оправданий.

После этой атаки ВСУ член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также обратился к странам Запада. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», — обозначил российский парламентарий.

Колесник также выразил мнение о необходимости наносить превентивные удары, «чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты».

