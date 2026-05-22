В ЛНР раскрыли место запуска дронов ВСУ по колледжу в Старобельске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали дроны по колледжу в Старобельске из Харьковской области. Место запуска беспилотников раскрыл в беседе с Луганским информационным центром подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Хочу отметить, что дроны прилетели как раз из Харьковской области», — заявил экс-военный.

Он добавил, что ответственность за атаку несут западные страны, участвующие в производстве украинских дронов.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ЛНР. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились десятки подростков. В России назвали произошедшее терактом и заявили, что готовят обращения в ООН и ОБСЕ.