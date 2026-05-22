Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 22 мая 2026Бывший СССР

В ЛНР раскрыли место запуска дронов ВСУ по колледжу в Старобельске

Марочко: ВСУ запускали дроны по колледжу в Старобельске из Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали дроны по колледжу в Старобельске из Харьковской области. Место запуска беспилотников раскрыл в беседе с Луганским информационным центром подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Хочу отметить, что дроны прилетели как раз из Харьковской области», — заявил экс-военный.

Он добавил, что ответственность за атаку несут западные страны, участвующие в производстве украинских дронов.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ЛНР. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились десятки подростков. В России назвали произошедшее терактом и заявили, что готовят обращения в ООН и ОБСЕ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по российскому колледжу. Есть жертвы, десятки ранены. Москва готовит обращение в ООН

    Варламов назвал источник гигантских проблем в эмиграции

    Один из богатейших людей России высказался о стратегии нефтегазовой отрасли

    Раскрыты цены на жилье на популярных курортах России

    Бывший главред Vogue Анна Винтур раскрыла важные при собеседовании детали

    США отвергли «карательный характер» вывода своих войск из Европы

    Выявлен простой способ снизить риск развития диабета

    Мадьяр призвал к новому мирному договору с гарантиями для Украины

    Одна страна сообщила о желании выстроить мирные отношения с Россией

    «Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok