Автовладельцам раскрыли секрет налета на свечах зажигания

Автоэксперт Плетнев: Нагар на свечах зажигания говорит о неисправности двигателя

По цвету и характеру нагара на свечах зажигания можно определить ряд неисправностей двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев.

Так, черный сухой нагар указывает на слишком богатую топливную смесь. Недостоверные показания датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ) и кислорода также могут стать причиной черного нагара. Если на свечах черный мокрый маслянистый нагар, то в камеру сгорания попадает масло. Это признак износа цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), маслосъемных колпачков, неисправной вентиляции картера или завышенного уровня масла. На турбомоторах могут быть проблемы с нагнетателем. Если отложения с одной стороны свечи — это говорит об износе клапанов или направляющих. Если вокруг электрода — об износе ЦПГ.

Красноватый оттенок на электроде свечи — признак высокого содержания в топливе соединений железа, марганца или свинца. Такой нагар появляется из-за химических добавок в бензине. Толстый серо-белый налет возникает либо из-за зольных отложений от присадок, либо от перегрева свечи, возникающего из-за слишком бедной смеси или сильного нагрева самого двигателя.

Если налет сопровождается наростами на электроде, такая картина говорит о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

