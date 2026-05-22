14:21, 22 мая 2026

Названы главные покупатели российской пшеницы

Лут: 80 % экспорта пшеницы приходятся на страны Африки и Ближнего Востока
Вячеслав Агапов

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Российская пшеница занимает 20 процентов мирового рынка, и большая часть этого объема поступает в страны Африки и Ближнего Востока. Главных покупателей зерна назвала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, ее слова приводит РИА Новости.

В ходе презентации на Всероссийском зерновом форуме Лут заявила, что указанные покупатели осуществляют закупку почти 82 процентов объема российской пшеницы.

«У нас с вами больше 100 стран, наших партнеров, собственно, 20 процентов экспорта мирового пшеницы — это Россия», — пояснила она.

Больше всего пшеницы уже несколько лет закупает Египет, помимо него в пятерку главных покупателей вошли Турция, Иран, Казахстан и Судан.

По итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарная стоимость поставок российской пшеницы в Китай увеличилась почти втрое в сравнении с тем же периодом 2025-го. За отчетный период стоимость отгрузок российской пшеницы в Китай достигла отметки в 5,99 миллиона долларов. При этом все партии были отправлены в КНР в январе-марте, в апреле экспорт в данном направлении не осуществлялся.

