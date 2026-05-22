Сихарулидзе объяснил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Сихарулидзе: Саша Плющенко не состоял в сборных и не участвовал в соревнованиях

Переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе объяснил переход сына Евгения Плющенко Александра в сборную Азербайджана. Его слова приводит РИА Новости.

«Если говорить про Сашу Плющенко — это юный парень. У нас существуют правила переходов. Он не участвовал в международных соревнованиях, не состоял в сборных, не участвовал активно в соревнованиях», — сказал Сихарулидзе.

Глава ФФККР отметил, что решение о смене спортивного гражданства несовершеннолетним спортсменом всегда принимают его родители. «Мы абсолютно легитимно дали шансы выступать за них, он не нарушил никаких правил. Дай бог, он сможет там себя реализовать», — добавил Сихарулидзе.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. После этого в Госдуме раскритиковали Евгения Плющенко, посчитав, что он совершил ошибку.