В России предложили провести референдум в Армении по одному вопросу

Оверчук предложил Армении провести референдум по членству в ЕС

Вице-премьер России Алексей Оверчук предложил провести в Армении референдум по вопросу членства в Евросоюзе (ЕС). Его слова передает РИА Новости.

«Есть предложение, чтобы поскорее определились, провели у себя референдум, видимо. Хотя мы, конечно, не можем им говорить: "Проведите референдум". Это их внутреннее дело, но определятся и решат, где они хотят быть», — рассказал Оверчук.

Он отметил, что ЕС в данный момент представляет из себя не экономическое объединение, а военно-политический блок, направленный против России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения рискует потерять все привилегии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).