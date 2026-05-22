Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:03, 22 мая 2026Бывший СССР

В России предложили провести референдум в Армении по одному вопросу

Оверчук предложил Армении провести референдум по членству в ЕС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вице-премьер России Алексей Оверчук предложил провести в Армении референдум по вопросу членства в Евросоюзе (ЕС). Его слова передает РИА Новости.

«Есть предложение, чтобы поскорее определились, провели у себя референдум, видимо. Хотя мы, конечно, не можем им говорить: "Проведите референдум". Это их внутреннее дело, но определятся и решат, где они хотят быть», — рассказал Оверчук.

Он отметил, что ЕС в данный момент представляет из себя не экономическое объединение, а военно-политический блок, направленный против России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения рискует потерять все привилегии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио высказался о планах Украины запускать БПЛА с территории стран Прибалтики

    Минюст расширил список иноагентов

    Полиция начала искать новых жертв сексуального насилия со стороны бывшего принца Эндрю

    Певцов высказался о Киркорове и Борисове на фоне критики «Гамлета»

    Россиянам назвали способы выглядеть модно в сандалиях с носками

    Двигатель самолета с 171 пассажиром на борту загорелся при посадке в Индии

    Куривший в транспорте подросток задержан за избиение сделавшей ему замечание россиянки

    В России словами «трусливый теракт» отреагировали на удар ВСУ по общежитию колледжа

    Россиянам назвали способ охладить квартиру без кондиционера

    Россиянин вышел на прогулку в Башкирии и нашел редчайший меч с нефритом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok