Армению предупредили о риске потерять все привилегии

Лавров: Армения рискует потерять все привилегии в рамках ЕАЭС
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Армения рискует потерять все привилегии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом Ереван предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД отметил, что у России с Арменией «отношения близкие, союзнические», хоть и непростые. По его словам, на это влияют в том числе попытки Запада «подмять под себя» Армению, а также «разорвать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные связи Армении со своими партнерами по СНГ и ЕАЭС» вслед за некоторыми другими членами СНГ.

Вместе с тем Лавров сообщил, что более детально Москва и Ереван обсудят свои отношения на саммите ЕАЭС в конце мая в Казахстане. Однако этого может и не произойти, так как премьер-министр республики Никол Пашинян может не приехать туда из-за предвыборной кампании.

«Это было бы, конечно, печально, потому что это хорошая возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе», — указал министр.

Ранее Пашинян заявил о значительной поддержке со стороны западных государств. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на этом фоне сделал предупреждение, что сближение союзника с Евросоюзом может обернуться для двусторонней торговли с Россией колоссальными потерями. Только за прошлый год товарооборот двух государств сократился почти вдвое. Негативная тенденция может сохраниться в среднесрочной перспективе, считает заместитель главы российского правительства.

