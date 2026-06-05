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02:30, 5 июня 2026Интернет и СМИ

Боевик мексиканского наркокартеля раскрыл размер своей зарплаты

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shaul Schwarz / Getty Images

Пользователь Reddit с ником Awkward_Complaint642 рассказал о работе боевиком в наркокартеле и раскрыл свою зарплату. По словам автора, еще в детстве он с семьей покинул Мексику и переехал в Соединенные Штаты, однако в 2021 году, когда ему было 16 лет, он самостоятельно вернулся на родину.

«Мои обязанности очень просты: мы патрулируем наш сектор города — несколько районов, за которыми нам было велено присматривать. Две машины, по четыре человека в каждой, задача — защищать территорию от конкурентов. Но это район на окраине, поэтому они сюда редко забредают. Мне платят 20 тысяч песо в неделю (около 85 тысяч рублей, чуть менее 350 тысяч рублей в месяц, — прим. «Ленты.ру»)», — написал автор.

Он добавил, что никогда не лишал жизни другого человека намеренно и не принимал участие в пытках и истязаниях. Лишь один раз ему довелось принять участие в перестрелке, однако он полагает, что ни в кого не попал.

«Сам я не употребляю наркотики, потому что нам запрещено делать это на работе. Это меняет наше мышление и способность выполнять свои обязанности», — добавил он.

Ранее перуанская полиция арестовала юного наркоторговца «с лицом ребенка», который расправился с тремя девушками в Аргентине. По данным полиции, картель обвинил их в краже.

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