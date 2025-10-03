Из жизни
02:01, 3 октября 2025Из жизни

20-летний бандит с лицом ребенка расправился с тремя девушками в прямом эфире

В Перу задержали 20-летнего бандита, который убил трех девушек в Аргентине
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: DailyMail

Перуанская полиция арестовала юного наркоторговца «с лицом ребенка», который расправился с тремя девушками в Аргентине. Об этом пишет Daily Mail.

20-летнего бандита Тони Джансена Вальверде Викториано задержали на шоссе к югу от Лимы благодаря рыбакам, которые перекрыли дорогу в ходе акции протеста. Молодого человека, который успел прославиться в сети своим невинным выражением лица, обвиняют в расправе над тремя девушками в Аргентине. 20-летние Морена Верри и Бренда Дель Кастильо и 15-летняя Лара Гутьеррес попали в пятницу 19 сентября в Буэнос-Айресе. Их посадили в машину неизвестные под предлогом участия в вечеринке.

В среду, 24 сентября, останки девушек обнаружили в саду заброшенного дома недалеко от города. Всех их подвергали пыткам. В частности, у Гутьеррес отсутствовали пять пальцев на руке, у Кастильо были сломаны кости черепа, а на голову Верри был надет целлофановый пакет. По данным полиции, наркокартель обвинил их в краже. Викториано и другой преступник по кличке Малыш Джей расправились с девушками в назидание другим. Экзекуция транслировалась в прямом эфире в социальной сети, за ней наблюдало около 45 человек.

Оба преступника являются уроженцами Перу и считаются главами отделения международного наркокартеля. Малыш Джей успел добраться до Лимы и был арестован там. В данный момент решается вопрос об их экстрадиции в Аргентину. Также задержали еще шесть человек, причастных к расправе. В их числе две женщины, которые заметали следы на месте преступления.

Ранее сообщалось, что в Китае 11 преступников из мафиозного синдиката, в который входили члены одной семьи, приговорили в высшей мере наказания. Бандитов обвиняли в мошенничестве, торговле наркотиками и убийствах.

