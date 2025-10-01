Из жизни
19:03, 1 октября 2025Из жизни

11 членов мафиозной семьи приговорили к казни

China Daily: В Китае 11 членов мафиозной семьи приговорили к казни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Catherine McQueen / Getty Images

В Китае 11 преступников из мафиозного синдиката, в который входили члены одной семьи, приговорили в высшей мере наказания. Об этом сообщает China Daily.

Народный суд городского округа Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, вынес приговор 39 участникам синдиката, которые организовали сеть мошеннических кол-центров, подпольных казино и занимались торговлей наркотиков в Лауккае в Мьянме. Некоторые члены вооруженной группировки, действовавшей на северной границе Китая, были родственниками. Против них были выдвинуты обвинения по 14 статьям. Помимо прочего, преступников обвиняли в расправе над 14 гражданами Китая и нанесении тяжких увечий еще 6.

К высшей мере наказания были приговорены два главаря группировки. Пятерым бандитам исполнение приговора отложили на два года. Однако, как отмечает издание, в Китае казнь обычно заменяют на пожизненное заключение. Остальные преступники получили сроки от 5 до 24 лет тюрьмы.

По данным China Daily, синдикат начал действовать в 2015 году. С тех пор он преступными методами заработал более 10 миллиардов юаней (114 миллиардов рублей). Группировка была разгромлена в ходе совместной операции правоохранителей Китая и Мьянмы в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Колумбии полицейские поймали наркоторговца Робинсона Зулуага Арройо, известного как Эль Локо. Мужчина скармливал своих жертв крокодилам.

