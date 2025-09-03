Из жизни
Пойман скармливавший жертв крокодилу наркоторговец

В Колумбии полицейские поймали наркоторговца Робинсона Зулуага Арройо, известного как Эль Локо. Об этом пишет El Heraldo de Mexico.

Арройо арестовали в рамках расследования, которое связало его с многочисленными исчезновениями людей в регионе. Мужчину нашли в портовом городе Буэнавентура. Его обвиняют в расправах над людьми, незаконном обороте наркотиков и эксплуатации животных. Полицейские предполагают, что Арройо скармливал останки своих жертв крокодилу. Его изъяли у мужчины незадолго до ареста.

Согласно следствию, Эль Локо (с испанского «безумец» — прим. «Ленты.ру») связан с бандой «Лос Эспартанос» (с испанского «спартанцы» — прим. «Ленты.ру»). Эта группировка борется с «Лос Шоттас» (с испанского «выстрелы» — прим. «Ленты.ру») за контроль над портовым городом. Тот, кто получит доступ к морю, сможет заниматься экспортом кокаина.

Полицейские с начала года пытаются остановить конфликт и поймать наркоторговцев. С января 2025 года они арестовали около 140 членов группировок.

Ранее сообщалось, что итальянского наркоторговца, который скрывался от властей почти два года, поймали у стоматолога в Испании. Сотрудники полиции узнали, что беглый бандит собрался лечить зубы и взяли его прямо в кресле дантиста.

