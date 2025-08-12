Беглого наркоторговца поймали у стоматолога в другой стране

Итальянского наркоторговца в бегах поймали у стоматолога в Барселоне

Итальянского наркоторговца, который скрывался от властей почти два года, поймали у стоматолога в Испании. Об этом сообщает Need To Know.

Массимилиано Дель Веккьо арестовали в среду, 6 августа, в стоматологической клинике в Барселоне. По данным издания, сотрудники полиции узнали, что беглый бандит собрался лечить зубы и взяли его прямо в кресле дантиста. 42-летний Дель Веккьо находился в бегах с ноября 2023 года.

Тогда в ходе крупной облавы в городе Фонди, провинция Латина, карабинерам удалось арестовать его брата-близнеца Джанлуку и еще 16 подельников. Дель Веккьо смог сбежать, скрылся в другой стране и находился в розыске с тех пор. Его арест стал результатом совместной операции карабинеров Латины и испанской полиции.

Итальянские правоохранители утверждают, что он был крупнейшим наркоторговцем в Фонди, имел связи с крупнейшими картелями в Риме и был замешан в серии поджогов. Кроме того, в 2019 году Дель Веккьо уличили в жестоком избиении мужчины, который отказался с ним сотрудничать.

