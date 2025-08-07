Из жизни
19:43, 7 августа 2025Из жизни

Наркоторговец обрадовался тюремному сроку

В Великобритании наркоторговец Харрисон раскаялся и обрадовался тюремному сроку
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Великобритании наркоторговец из графства Дарем получил четырехлетний тюремный срок, раскаялся и обрадовался. Об этом сообщает Daily Star.

30-летний отец двоих детей Джек Харрисон выразил благодарность суду города Стоктон-он-Тис и заявил, что «двумя руками за» приговор, который ему вынесли. При обыске в доме Харрисона следователи нашли партию кокаина на пять тысяч фунтов (534 тысячи рублей), приспособления для взвешивания и расфасовки наркотиков, а также часы Rolex, ключи от дорогого автомобиля и нож.

Харрисон признался, что набрал кредитов, и, чтобы расплатиться с банками, обратился к человеку, который предложил ему торговать наркотиками. Британец заявил, что собственными глазами увидел, как его криминальный бизнес негативно повлиял на его семью. «Мне стыдно за то, что я делал. Мне стыдно за то, что я перестал быть надежным мужем и отцом. Родные не заслужили этой боли и унижения», — заявил он на заседании суда.

Харрисон также сказал, что ранее у него не было судимостей, а преступный мир, в который он попал, был враждебен ему. В частности, подельники регулярно угрожали ему расправой. «Все это показало, что мне не место в мире уголовников», — признался он.

Следствие установило, что Харрисон действительно не совершал ранее тяжких преступлений, а в наркобизнес попал из-за проблем с микрокредитными организациями. В итоге суд значительно смягчил приговор британцу и приговорил его к трем годам и девяти месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании поймала неуловимого наркобарона благодаря шуточной татуировке у него на ноге. Мужчина отправил фото ноги в секретный чат, доступ к которому получили следователи.

