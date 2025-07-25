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09:59, 25 июля 2025Из жизни

Неуловимого наркобарона поймали из-за шуточной татуировки

В Великобритании наркобарона Мэтьюза поймали благодаря шуточной татуировке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Northumbria Police

Полиция Великобритании поймала неуловимого наркобарона благодаря шуточной татуировке у него на ноге. Об этом сообщает Daily Star.

В июле Королевский суд Ньюксла приговорил 46-летнего Дина Мэтьюза к 13 годам тюремного заключения за торговлю кокаином. Долгое время преступника не могли идентифицировать, так как он использовал для общения с подельниками мессенджер EncroChat, славившийся глубоким шифрованием сообщений.

В итоге следователям удалось получить доступ к аккаунту Мэтьюза. Среди его сообщений подельникам они обнаружили фотографию ноги наркобарона с характерной татуировкой слова Ouch! («Ой!»). Перед этим у мужчины порвался шлепанец, и он решил пошутить таким образом. По снимку Мэтьюза удалось опознать, а затем задержать.

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Суд постановил, что британец является виновным в продаже как минимум 22 килограммов кокаина на сумму около миллиона фунтов стерлингов (107 миллионов рублей). Защита Мэтьюза строилась на том, что он якобы никогда не использовал устройства с установленным на них EncroChat, однако благодаря снимку с татуировкой эти заявления удалось опровергнуть.

Ранее сообщалось, что полиция Эквадора задержала главаря наркокартеля «Лос-Чонерос», сбежавшего из тюрьмы в 2024 году. Преступника нашли в бункере, расположенном под роскошным домом.

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