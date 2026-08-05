Президент России Владимир Путин произвел ряд перестановок в командовании Вооруженных сил (ВС) РФ. О своем решении глава государства объявил в среду, 5 августа, в ходе встречи с руководством Министерства обороны (МО) страны.
В частности, российский лидер сообщил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. На должность глава государства назначил Валерия Солодчука. До этого он был командующим группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Под его руководством были освобождены Красноармейск и Димитров в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также Солодчук руководил группировкой «Курск», разгромившей вторгшиеся на территорию Курской области части Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Путин также напомнил о создании нового рода войск — Войск беспилотных систем (БПС). Их возглавит начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин. Он будет отвечать за строительство, оснащение, подготовку и развитие войск БПС.
Кроме того, глава государства назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток». Его предшественник Андрей Иванаев, в свою очередь, возглавил группировку «Центр». Именно ему довелось во главе 20-й армии в начале СВО остановить контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении. После назначения Иванаева командующим войсками Восточного военного округа подчиненные ему подразделения полностью освободили закрепленную полосу ответственности в ДНР и теперь активно наступают в Запорожской и Днепропетровской областях.
В Госдуме объяснили решение Путина
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал кадровые перестановки в командовании ВС России. Депутат провел аналогию со временами Великой Отечественной войны.
Опыт ведения боевых действий всегда выдвигает новых людей. Во время Великой Отечественной войны заканчивали войну в основном молодые генералы
По его словам, те, кто в начале Великой Отечественной войны был «в больших должностях», к ее завершению перешли в большинстве своем в инспекторские группы. Им на смену пришли талантливые военачальники, проявившие себя во время боевых действий.
Если сравнивать с Великой Отечественной войной, тоже пришли фронтовые генералы, которые завоевали доверие, приобрели опыт и проявили свой талант во время ведения боевых действий
По мнению депутата, именно из этого исходил верховный главнокомандующий, принимая соответствующие решения о кадровых перестановках в Вооруженных силах России. «Он посмотрел, кто и как себя где-то проявил», — указал Колесник.
Как изменится ситуация в зоне СВО?
В обновленную систему управления тыловым обеспечением войск, которую возглавил Солодчук, войдут Управление продовольственного и Управление вещевого обеспечения, Управление ракетного топлива и горючего, Департамент транспортного обеспечения, Департамент увековечивания памяти погибших при защите Отечества и другие органы военного управления. Это приведет к повышению эффективности технического обеспечения войск, а также позволит исключить издержки взаимодействия между разными стволами органов военного управления, заказывающих производство современного вооружения, военной техники на предприятиях и эксплуатирующих поступившую в войска военную технику. Кроме того, процессы сопровождения, обслуживания и ремонта вооружения и техники в рамках реализации контрактов полного цикла будут оптимизированы.
По словам Колесника, «служба тыла только звучит безобидно, но она очень важная». Депутат приветствовал решение президента РФ объединить все службы тыла в одних руках.
Служба тыла — это служба снабжения войск, естественно, она должна быть в одних руках, чтобы не было кто в лес, кто по дрова. Вообще принцип вооруженных сил — это единоначалие
Военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что объединение всех тыловых служб Минобороны России под одним руководством положительно скажется на работе армии.
Объединение тыловой службы в единую систему упрощает согласование многих решений. Такой шаг позволит вести наступление более успешно, оперативно обеспечивая армию всем необходимым
Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой, в свою очередь, считает, что кадровые перестановки в военном руководстве страны призваны усилить группировки войск и положительно повлиять на темпы наступления в зоне СВО. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
Я рассчитываю, что все перестановки будут играть только положительную роль в усилении наших группировок и в целом скажутся на ходе ведения СВО в лучшую сторону