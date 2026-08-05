«Завоевали доверие, приобрели опыт и проявили свой талант». В Госдуме объяснили кадровые перестановки в командовании ВС России

Колесник: Службы тыла нужно сосредоточить в одних руках для обеспечения снабжения войск

Президент России Владимир Путин произвел ряд перестановок в командовании Вооруженных сил (ВС) РФ. О своем решении глава государства объявил в среду, 5 августа, в ходе встречи с руководством Министерства обороны (МО) страны.

В частности, российский лидер сообщил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. На должность глава государства назначил Валерия Солодчука. До этого он был командующим группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Под его руководством были освобождены Красноармейск и Димитров в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также Солодчук руководил группировкой «Курск», разгромившей вторгшиеся на территорию Курской области части Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Путин также напомнил о создании нового рода войск — Войск беспилотных систем (БПС). Их возглавит начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин. Он будет отвечать за строительство, оснащение, подготовку и развитие войск БПС.

Кроме того, глава государства назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток». Его предшественник Андрей Иванаев, в свою очередь, возглавил группировку «Центр». Именно ему довелось во главе 20-й армии в начале СВО остановить контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении. После назначения Иванаева командующим войсками Восточного военного округа подчиненные ему подразделения полностью освободили закрепленную полосу ответственности в ДНР и теперь активно наступают в Запорожской и Днепропетровской областях.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства обороны РФ. Слева направо: начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин, назначенный командующим войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ, командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, назначенный главой Службы тыла, и министр обороны РФ Андрей Белоусов. Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

В Госдуме объяснили решение Путина

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал кадровые перестановки в командовании ВС России. Депутат провел аналогию со временами Великой Отечественной войны.

Опыт ведения боевых действий всегда выдвигает новых людей. Во время Великой Отечественной войны заканчивали войну в основном молодые генералы Андрей Колесник Член комитета Госдумы по обороне

По его словам, те, кто в начале Великой Отечественной войны был «в больших должностях», к ее завершению перешли в большинстве своем в инспекторские группы. Им на смену пришли талантливые военачальники, проявившие себя во время боевых действий.

Если сравнивать с Великой Отечественной войной, тоже пришли фронтовые генералы, которые завоевали доверие, приобрели опыт и проявили свой талант во время ведения боевых действий Андрей Колесник Член комитета Госдумы по обороне

По мнению депутата, именно из этого исходил верховный главнокомандующий, принимая соответствующие решения о кадровых перестановках в Вооруженных силах России. «Он посмотрел, кто и как себя где-то проявил», — указал Колесник.

Как изменится ситуация в зоне СВО?

В обновленную систему управления тыловым обеспечением войск, которую возглавил Солодчук, войдут Управление продовольственного и Управление вещевого обеспечения, Управление ракетного топлива и горючего, Департамент транспортного обеспечения, Департамент увековечивания памяти погибших при защите Отечества и другие органы военного управления. Это приведет к повышению эффективности технического обеспечения войск, а также позволит исключить издержки взаимодействия между разными стволами органов военного управления, заказывающих производство современного вооружения, военной техники на предприятиях и эксплуатирующих поступившую в войска военную технику. Кроме того, процессы сопровождения, обслуживания и ремонта вооружения и техники в рамках реализации контрактов полного цикла будут оптимизированы.

По словам Колесника, «служба тыла только звучит безобидно, но она очень важная». Депутат приветствовал решение президента РФ объединить все службы тыла в одних руках.

Служба тыла — это служба снабжения войск, естественно, она должна быть в одних руках, чтобы не было кто в лес, кто по дрова. Вообще принцип вооруженных сил — это единоначалие Андрей Колесник Член комитета Госдумы по обороне

Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, назначенный главой Службы тыла, во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Министерства обороны РФ. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что объединение всех тыловых служб Минобороны России под одним руководством положительно скажется на работе армии.

Объединение тыловой службы в единую систему упрощает согласование многих решений. Такой шаг позволит вести наступление более успешно, оперативно обеспечивая армию всем необходимым Александр Перенджиев военный эксперт

Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой, в свою очередь, считает, что кадровые перестановки в военном руководстве страны призваны усилить группировки войск и положительно повлиять на темпы наступления в зоне СВО. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.