Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:56, 5 августа 2026Спорт

Спортивный арбитражный суд разрешил российскому футбольному клубу заявлять новых игроков

Спортивный арбитражный суд разрешил «Ахмату» регистрировать новых футболистов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) разрешил российскому футбольному клубу «Ахмат» регистрировать новых игроков. Об этом сообщается в Telegram-канале команды из Грозного.

«Наш клуб не согласился с решением Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на регистрацию игроков. Рассмотрение дела будет идти долго. Сегодня мы получили от CAS решение о приостановлении действия трансферного бана», — заявил вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Ограничения на российскую команду были наложены 14 июля. Они были связаны с тем, что «Ахмат» не прошел проверку в Клиринговой палате ФИФА — независимой финансовой организации, созданная для централизации, проверки и автоматизации платежей в системе международных трансферов футболистов.

В декабре 2024 года трансферный бан был введен в отношении московского ЦСКА. Это произошло из-за долга перед «Херенвеном» за трансфер нигерийца Чидеры Эджуке. Позже нидерландский клуб получил деньги, и запрет был снят.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыто состояние главы российского производителя дронов «Упырь» после подрыва машины
    В России сертифицировали дорогой кроссовер Rox
    В сети обсудили внешность внука президента Азербайджана и миллиардера Агаларова
    Сын Бритни Спирс впервые ответил на слухи о замене певицы клоном
    Раскрыты все новые устройства Apple
    Перестановки в Минобороны России оценили
    Раскрыты детали о состоянии атакованного ВСУ объекта российского маркетплейса
    МИД Ирана объявил о договоренности по Ормузскому проливу
    В России назвали единственное реальное условие продажи Рижского вокзала
    Спортивный арбитражный суд разрешил российскому футбольному клубу заявлять новых игроков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok