Спортивный арбитражный суд разрешил российскому футбольному клубу заявлять новых игроков

Спортивный арбитражный суд разрешил «Ахмату» регистрировать новых футболистов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) разрешил российскому футбольному клубу «Ахмат» регистрировать новых игроков. Об этом сообщается в Telegram-канале команды из Грозного.

«Наш клуб не согласился с решением Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на регистрацию игроков. Рассмотрение дела будет идти долго. Сегодня мы получили от CAS решение о приостановлении действия трансферного бана», — заявил вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Ограничения на российскую команду были наложены 14 июля. Они были связаны с тем, что «Ахмат» не прошел проверку в Клиринговой палате ФИФА — независимой финансовой организации, созданная для централизации, проверки и автоматизации платежей в системе международных трансферов футболистов.

В декабре 2024 года трансферный бан был введен в отношении московского ЦСКА. Это произошло из-за долга перед «Херенвеном» за трансфер нигерийца Чидеры Эджуке. Позже нидерландский клуб получил деньги, и запрет был снят.