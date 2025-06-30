Известного наркобарона нашли в бункере спустя год после побега из тюрьмы

В Эквадоре главаря наркокартеля Фито поймали спустя год после побега из тюрьмы

Полиция Эквадора задержала главаря наркокартеля «Лос-Чонерос», сбежавшего из тюрьмы год назад. Об этом сообщил президент страны Даниэль Нобоа, пишет AFP.

Наркобарон Хосе Адольфо Масиас Вильямар по прозвищу Фито таинственно исчез из тюрьмы в Гуаякиле в январе 2024 года. Военные обнаружили пропажу, когда пришли забрать мужчину из камеры, чтобы перевезти в другое учреждение. Как именно он сбежал, неизвестно до сих пор.

Спустя год после побега Фито нашли в бункере роскошного дома, куда вел люк, спрятанный под кухонным столом. Операция по его поимке длилась десять часов. По словам Нобоа, эквадорские власти уже связались с США, чтобы выдать им преступника. На американской территории ему предъявлены обвинения в контрабанде оружия и наркотиков.

Фито находился под стражей с 2011 года, отбывая срок за организацию преступного сообщества, незаконный оборот наркотиков и убийство. Будучи за решеткой, он устраивал вечеринки с заключенными и продолжал руководить «Лос-Чонерос». В 2013 году он уже сбегал из тюрьмы, но его быстро поймали.

Второй побег Фито оказался более удачным. Вскоре после его исчезновения в тюрьме вспыхнули беспорядки. Заключенные взяли в заложники четверых полицейских. Кроме того, исчезновение наркобарона спровоцировало всплеск насилия со стороны эквадорских банд. Жертвами одной из них стали сотрудники телеканала TC Television.

В 2024 году власти США признали «Лос-Чонерос» одной из самых жестоких банд и подтвердили ее связь с мексиканскими наркокартелями. Эквадор объявил ее террористической организацией.

Ранее пилот, работавший на легендарного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, впервые рассказал о работе в его картеле. «Я против наркотиков. Сам никогда не употреблял. Но я стал жертвой аферы, которая подтолкнула меня туда, где я оказался», — заявил он.

