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21:06, 10 июня 2025Из жизни

Бывший пилот легендарного наркобарона впервые рассказал о работе не него

Бывший пилот Пабло Эскобара впервые рассказал о работе не него
Никита Савин
Никита Савин
Пабло Эскобар

Пабло Эскобар. Фото: Colombian National Police / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пилот, работавший на легендарного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, впервые рассказал о работе в его картеле. Об этом пишет The Guardian.

Тирсо Домингес был арестован в 1988 году, а в 1991-м приговорен к 13 годам тюрьмы за участие в наркотрафике. Он занимался перевозками наркотиков по воздуху для Эскобара. Доменгес рассказал, что случайно попал в наркоторговлю в 1970-х после того, как его отца не стало из-за агрессивной формы рака, а накопления присвоили некие банкиры из Майами.

Вскоре он сделал себе имя в криминальном мире как надежный пилот, умеющий перевозить крупные грузы наркотиков. Домингес работал на конкурента Эскобара и получал около четырех миллионов долларов в месяц. Эскобар перекупил его услуги, предложив 20 миллионов долларов (сегодня, с учетом инфляции, это было бы около 60 миллионов долларов или 4,7 миллиарда рублей, — прим. «Ленты.ру»). При этом Домингес всегда отрицательно относился к наркотикам. «Я против наркотиков. Сам никогда не употреблял. Но я стал жертвой аферы, которая подтолкнула меня туда, где я оказался», — сказал он.

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В конце 1980-х под управлением Домингеса был флот из 30 самолетов, перевозящих кокаин. Со временем Эскобар стал платить ему наркотиками, и пилот стал не только курьером, но и дилером. На заработанные деньги Домингес купил себе роскошный особняк, жилой комплекс, открыл салоны по торговле люксовыми автомобилями и мобильными телефонами, которые стоили тогда огромных денег.

Однако в 1988 году Домингеса и 12 его подельников арестовали. У бывшего пилота-дилера конфисковали имущество, а в 1991-м приговорили к 13 годам тюрьмы. С Эскобаром сотрудники колумбийских спецслужб расправились в 1993 году. Сейчас Домингесу 73 года. Он заявил, что считает свою вину перед обществом искупленной, и сейчас занимается бизнесом.

В апреле сообщалось, что подельник Пабло Эскобара вернулся на родину впервые за 38 лет и отсидел три дня в тюрьме. Речь шла о 75-летнем Карлосе Ледере, который был одним из основателей Медельинского кокаинового картеля.

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