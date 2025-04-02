Подельник Пабло Эскобара вернулся на родину впервые за 38 лет и отсидел три дня в тюрьме

Daily Star: Подельник Пабло Эскобара вернулся в Колумбию и провел три дня тюрьме

В Колумбии арестовали и три дня продержали в тюрьме ближайшего подельника наркобарона Пабло Эскобара, который вернулся на родину впервые за 38 лет. Об этом пишет Daily Star.

75-летнего Карлоса Ледера арестовали в пятницу, 28 марта, после того, как он прибыл в Колумбию из Германии, где проживал последние пять лет. Его впервые осудили за наркоторговлю в начале 1970-х годов. Позже он познакомился с Пабло Эскобаром и вместе с ним организовал Медельинский кокаиновый картель.

В 1987 году Ледера арестовали в Колумбии и экстрадировали в США, где он получил пожизненный срок. На родине его приговорили к 24 годам тюрьмы заочно в 1995 году. В 2020-м американские власти освободили бывшего соратника Эскобара и выслали в Германию, так как у него было немецкое гражданство. Известно, что Ледер, который в итоге провел в тюрьме 33 года, дал некие показания против панамского диктатора Мануэля Норьеги.

Ледера арестовали сразу же после посадки, однако три дня спустя суд признал арест незаконным. Выяснилось, что срок давности по приговору 1995 года прошел в 2019-м. Кроме того, пожилой преступник получил некие гарантии, что не будет арестован.

Известно, что Ледер недавно излечился от рака и приехал домой, чтобы повидаться с родственниками. Бывший наркобарон родился в семье эмигранта из Германии. Он много лет провел в США в юности и отлично знал английский язык. Это позволило ему заниматься расширением влияния картеля за границей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании наркобарона, который годами продавал запрещенные вещества и оружие по всей стране, поймали благодаря одной фотографии. Преступник переслал подельникам несколько фото, которые помогли опознать его.