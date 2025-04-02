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21:01, 2 апреля 2025Из жизни

Подельник Пабло Эскобара вернулся на родину впервые за 38 лет и отсидел три дня в тюрьме

Daily Star: Подельник Пабло Эскобара вернулся в Колумбию и провел три дня тюрьме
Никита Савин
Никита Савин
Пабло Эскобар

Пабло Эскобар. Фото: Caters News Agency Ltd / Globallookpress.com

В Колумбии арестовали и три дня продержали в тюрьме ближайшего подельника наркобарона Пабло Эскобара, который вернулся на родину впервые за 38 лет. Об этом пишет Daily Star.

75-летнего Карлоса Ледера арестовали в пятницу, 28 марта, после того, как он прибыл в Колумбию из Германии, где проживал последние пять лет. Его впервые осудили за наркоторговлю в начале 1970-х годов. Позже он познакомился с Пабло Эскобаром и вместе с ним организовал Медельинский кокаиновый картель.

В 1987 году Ледера арестовали в Колумбии и экстрадировали в США, где он получил пожизненный срок. На родине его приговорили к 24 годам тюрьмы заочно в 1995 году. В 2020-м американские власти освободили бывшего соратника Эскобара и выслали в Германию, так как у него было немецкое гражданство. Известно, что Ледер, который в итоге провел в тюрьме 33 года, дал некие показания против панамского диктатора Мануэля Норьеги.

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Ледера арестовали сразу же после посадки, однако три дня спустя суд признал арест незаконным. Выяснилось, что срок давности по приговору 1995 года прошел в 2019-м. Кроме того, пожилой преступник получил некие гарантии, что не будет арестован.

Известно, что Ледер недавно излечился от рака и приехал домой, чтобы повидаться с родственниками. Бывший наркобарон родился в семье эмигранта из Германии. Он много лет провел в США в юности и отлично знал английский язык. Это позволило ему заниматься расширением влияния картеля за границей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании наркобарона, который годами продавал запрещенные вещества и оружие по всей стране, поймали благодаря одной фотографии. Преступник переслал подельникам несколько фото, которые помогли опознать его.

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