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20:24, 7 ноября 2024Из жизни

Наркобарона приговорили к 35 годам тюрьмы из-за одной фотографии

В Великобритании наркобарона Риччио разоблачили из-за селфи
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

В Великобритании наркобарона, который годами продавал запрещенные вещества и оружие по всей стране, поймали благодаря одной фотографии. Об этом пишет Daily Star.

37-летний Майкл Риччио был лидером преступной группировки, которая для скрытного общения использовала мессенджер EncroChat. Сервис славился глубоким шифрованием данных и потому пользовался популярностью среди преступников. В 2020 году спецслужбам удалось взломать шифр и получить доступ к переписке бандитов.

Риччио приговорили к 35 годам тюрьмы 4 ноября. Его удалось разоблачить благодаря «слишком беспечному» поведению в мессенджере. В частности, уголовник выдал день рождения своей матери и друзей, а также переслал подельнику селфи, где был виден отсутствующий у него зуб.

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В EncroChat Риччио пользовался ником LeadFern. Во время суда он заявил, что имел отношение к преступной группировке, но не был ее лидером, а его ник использовался многими преступниками. Однако благодаря большому количеству выданной Риччио личной информации следователям удалось доказать, что именно он возглавлял банду.

В итоге он получил 20 лет за преступления, связанные с оружием, и 15 лет за распространение наркотиков.

В 2023 году муж сотрудницы полиции из Лондона, которая вела блог о тренировках, отправился в тюрьму за наркоторговлю. Мужчину также разоблачили благодаря дешифровке EncroChat.

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