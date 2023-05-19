Муж бывшей сотрудницы полиции стал торговать наркотиками и попался

Муж сотрудницы полиции-инфлюэнсера оказался наркоторговцем

Муж сотрудницы полиции из Лондона, которая вела блог о тренировках, оказался крупным наркоторговцем. Об этом сообщает Daily Mail.

47-летний уроженец Албании и муж сотрудницы полиции-инфлюэнсера из Лондона, Джулиан Агаллиу, стал использовать зашифрованное приложение EncroChat для заключения сделок по продаже кокаина и каннабиса и попался. В 2020 году приложение, которое стало находкой для преступников, было взломано и взято под контроль спецслужбами в ходе международной операции.

Национальное агентство по борьбе с преступностью обнаружило во вскрытых чатах Агаллиу свидетельства о продаже более 100 килограммов кокаина. Он отправлял наркотики по почте и ставил на упаковку логотип и название известного бренда наручных часов Hublot. Агаллиу также торговал оружием.

Агаллиу хвастался сообщникам, что женат на сотруднице полиции, 45-летней Расвиндер Агаллиу, и после блокировки приложения они напоминали ему спрятать документы с данными о сделках.

Жена Агаллиу Расвиндер начала служить в полиции 19 лет назад. Она также вела личный спортивный блог на YouTube, в котором давала советы подписчикам о том, как накачать «идеальную задницу». В 2022 году она стала победительницей локального конкурса красоты, где получила звание «Мисс Энфилд». Однако в декабре того же года ее уволили из полиции, когда в ходе расследования и обыска в доме Агаллиу обнаружили крупные суммы наличных денег, а также принадлежащую коллеге Расвиндер рацию. Кроме того, офицеры обнаружили кокаин в коробке под кроватью Агаллиу и в ящике комода, где хранились паспорта пары.

Во втором, съемном доме семьи Агаллиу полиция нашла плантацию каннабиса, полицейскую униформу, а также записи с данными о продаже партий наркотиков и именами, которые использовал Джулиан Агаллиу и его сообщник для общения в EncroChat.

Полиция нашла сообщения Джулиана Агаллиу, в которых он хвастался, что жену повысили до звания сержанта. Однако во время допроса Агаллиу заявил офицерам, что Расвиндер была стриптизершей и секс-работницей и что она разрушила его жизнь и подставила его. Расвиндер Агаллиу не были предъявлены обвинения в торговле и хранении наркотиков, но ее увольнение из полиции было мотивировано тем, что она нарушила профессиональную этику и стандарты поведения.

Приговоры Джулиану Агаллиу и его сообщнику Даниэлу Макнилу-Дункану будут вынесены в мае 2023 года. Им обоим грозят длительные тюремные сроки.

Ранее сообщалось о наркоторговце, который попал за решетку из-за фотографий таксы своей возлюбленной. Он рассылал фотографии собаки своим контактам в EncroChat, который взломали полицейские.