Наркоторговец попал за решетку из-за таксы своей возлюбленной

Наркоторговец послал знакомым фотографии таксы своей возлюбленной и попал за решетку

Наркоторговец из Ливерпуля, Великобритания, попал за решетку из-за того, что послал знакомым фотографии принадлежащей его возлюбленной таксы. Об этом сообщает Daily Star.

27-летний Бобби Аллен занимался посредничеством при торговле героином и кокаином и использовал для этого мессенджер EncroChat. Его выдали десятки фотографий собаки по кличке Деннис, которые он разослал по своим контактам.

Когда полицейские обыскивали дом бабушки Аллена в деревне Роби, они обнаружили «Маленькую книгу Денниса» — фотоальбом с многочисленными фотографиями собаки. Они сопоставили их со снимками таксы из мессенджера и идентифицировали британца как пользователя EncroChat с ником AcidGlove.

Согласно сохранившимся в мессенджере зашифрованным сообщениям, Деннис был причастен к продаже по меньшей мере 14 килограммов героина, 10 килограммов кокаина, 13 килограммов каннабиса, 5 килограммов кетамина и 5 тысяч таблеток экстази. Аллен признал вину в своем участии в поставках наркотиков. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Германии наркоторговец заснул на телефоне, вызвал службу спасения и случайно сдался полиции. Сосед спящего мужчины открыл дверь и впустил приехавших на вызов полицейских, которые сразу обратили внимание на сильный запах конопли.