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Девушки, море и чемодан кокаина

Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами

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Изабель Лагаси и Мелина Роберж
Изабель Лагаси и Мелина Роберж
Фото: @melinar

Нашумевшая история канадских моделей, отправившихся в круиз через половину мира с грузом наркотиков, — лишь одна из многих. Наркосиндикаты давно поняли, что из хрупких красавиц, совсем не похожих на преступников, получаются идеальные контрабандисты. «Лента.ру» выяснила, как модели и королевы красоты превращаются в наркокурьеров.

Последний вояж

Летом 2016 года роскошное круизное судно «Принцесса моря» отправилось в долгое плавание. Каждый из без малого двух тысяч пассажиров заплатил более 10 тысяч долларов, чтобы пересечь два океана и побывать в Соединенных Штатах, Таити, Эквадоре, Перу, Колумбии и Новой Зеландии. Спустя два месяца корабль должен был достичь финальной точки маршрута — австралийского города Сидней.

Одну из кают «Принцессы моря» занимали две девушки из Канады: 28-летняя Изабель Лагаси (Isabelle Lagacé) и ее 22-летняя приятельница Мелина Роберж (Melina Roberge). Судя по многочисленным фотографиям в Instagram и Facebook, в пути они развлекались так, словно знали, что другого шанса уже не будет.

Подруги загорали на пляжах, лазали по пещерам, катались на квадроциклах, гуляли по колоритным южноамериканским городкам и пили кокосовое молоко прямо из орехов. Во время остановки на островах Французской Полинезии им сделали татуировки.

Они не знали, что пограничная служба США уже взяла их на заметку. Американцы связались с правоохранительными органами Австралии и посоветовали обратить на этих девушек особое внимание. Не исключено, что они замешаны в контрабанде наркотиков.

В Сиднее «Принцессу моря» ждали полицейские. Они поднялись на борт и осмотрели каюту, которую два месяца делили подруги. Один из чемоданов Лагаси оказался под завязку набит пластиковыми пакетами с высококачественным кокаином. Такие же пакеты нашли у другого пассажира «Принцессы моря» — 63-летнего ремонтника из Монреаля по имени Андре Тамин.

Девушки везли 29 килограммов наркотика, Тамин — еще 66 килограммов. Для Австралии это беспрецедентное количество. В течение 2015 года австралийские пограничники изъяли чуть более 300 килограммов кокаина. Иными словами, троица канадских дилетантов чуть не провезла в страну треть годовой нормы. На черном рынке их груз стоил бы не менее 31 миллиона австралийских долларов (около 1,4 миллиарда рублей).

Изабель Лагаси — далеко не первый наркокурьер с модельным прошлым. Южноамериканские кокаиновые картели все чаще поручают доставку своей продукции красивым девушкам, вызывающим заведомо меньше подозрений, чем мужчины. Как правило, это работает. Туристкам из Канады просто не повезло.

Королева кокаина

Анжи Санклементе Валенсия (Angie Sanclemente Valencia) выросла в Колумбии. После школы поступила на журфак, но запала хватило только на три семестра. Девушка бросила учебу и сделала себе операцию по увеличению груди.

В 21 год она победила на одном из самых престижных конкурсов красоты в Колумбии, получив титул «Кофейная королева». Через два дня выяснилось, что Анжи замужем, а это противоречит правилам конкурса. Корону отобрали, но мафия уже успела положить на красавицу глаз.

Колумбийские наркодельцы нередко покровительствуют перспективным участницам таких конкурсов. Оплачивают наряды, пластические операции, дают взятки жюри. Кто-то из наркобаронов присматривает среди красавиц невесту (небезызвестный Эль Чапо по кличке Коротышка поступил именно так), у кого-то на девушек другие планы.

Дела Анжи пошли в гору. Она стала востребованной моделью, брала уроки актерского мастерства и снималась в телесериалах. Кроме того, ходили слухи, что ее новый муж — колумбийский наркобарон по кличке Монстр.

В декабре 2009 года в Буэнос-Айресе задержали привлекательную 21-летнюю девушку с 55 килограммами кокаина в багаже. Она быстро во всем призналась. И указала на Анжи Санклементе.

Как выяснилось, в свободное от съемок время модель и актриса строила собственную наркоимперию, причем едва ли не более крупную, чем у пресловутого Монстра. Она привлекала к работе начинающих моделей и участниц конкурсов красоты. Анжи называла их своими «прекрасными ангелами, не вызывающими подозрений».

Каждые 24 часа она выдавала очередной девушке чемодан с кокаином и билет первого класса на рейс в один из городов Западной Европы или США. За доставку груза, стоящего миллионы, курьерам платили порядка пяти тысяч долларов.

Интерпол выдал ордер на арест бывшей «кофейной королевы», но Анжи пустилась в бега. Пока ее разыскивали, она жаловалась в Facebook на клевету и несправедливые обвинения. Через пять месяцев ее все же нашли и приговорили к семи годам тюремного заключения.

Как ни странно, у этой истории почти счастливый конец. В 2013 году Анжи освободили и выслали из Аргентины. Она отсидела всего половину срока. Другим повезло меньше.

Преступление и наказание

С точки зрения наркокартелей, у женщин-курьеров есть еще одно преимущество. Даже если их схватят, ущерб невелик. Девушки доставляют нелегальный груз за скромную плату и почти не обладают никакой информацией. Они попадают за решетку, а наркодилеры остаются на свободе и без труда находят им замену.

Год назад китайский суд приговорил к продолжительному тюремному заключению 23-летнюю Хулиану Лопез Сарразолу (Juliana Lopez Sarrazola) из Колумбии. Девушка родилась в обеспеченной семье и определенно не бедствовала. У нее был модный магазинчик в городе Медельин, а на досуге она играла в известной на всю страну футбольной команде.

В 2015 году Хулиана победила на региональном конкурсе красоты и готовилась к участию в «Мисс мира». Но отправилась в Китай за товарами для своего бутика и неожиданно пропала. Родственникам понадобилось несколько дней, чтобы ее найти.

Оказалось, что в аэропорту китайского города Гуанчжоу таможенники осмотрели ноутбук девушки и обнаружили внутри пакет с белым порошком. 610 граммов кокаина — в Китае этого достаточно для смертного приговора.

На суде Хулиана рассказала, что наркотик принадлежал дилеру по имени Серджио, которого она встретила на родине. «Я хотела участвовать в конкурсе красоты "Мисс мира", — объяснила она. — А на поездки и проживание нужно много денег». Серджио согласился помочь, если она доставит в Китай компьютер с кокаином. В Гуанчжоу девушку поджидал его знакомый. Он должен был заплатить гонорар за выполненную работу — 2,5 тысячи долларов.

Адвокат Хулианы добавил, что в случае отказа Серджио мог убить родных девушки. Его доводы не произвели впечатления на суд. Тем не менее девушку пожалели и дали минимальный срок, предусмотренный законом, — 15 лет.

Что касается попавшихся в Австралии туристок из Канады, то им грозит пожизненное заключение. На заседании суда в декабре 2016 года Изабель Лагаси полностью признала свою вину. Она была спокойна и произнесла только два слова: «да» и «спасибо». Ее младшая подруга рыдала и оправдывалась. Мелина Роберж утверждает, что ничего не знала о наркотиках. Суд решит ее судьбу в августе.

Олег Парамонов

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