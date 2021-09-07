Наркоторговец заснул на телефоне и случайно сдался полиции

В Германии наркоторговец заснул на телефоне, вызывал службу спасения и случайно сдался полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

В субботу, 4 сентября, около часа ночи в службу спасения поступил звонок. Дежурный оператор слышал только храп и стоны. Звонок отследили, и оказалось, что он поступил от 23-летнего жителя города Вальдбрёль, земля Северный Рейн-Вестфалия. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу.

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21-летний сосед спящего мужчины открыл дверь и впустил полицейских, которые сразу обратили внимание на сильный запах конопли. Они разбудили звонившего в службу спасения, и тот поначалу не понял, почему перед ним стоят сотрудники полиции. Мужчина настаивал на том, что не обращался за помощью, однако после проверки истории звонков оказалось, что он уснул на телефоне и случайно набрал номер экстренной службы.

После проведения обыска из квартиры изъяли разные наркотики и крупную сумму наличных денег. «Сумма немаленькая. Оба мужчины подозреваются в торговле наркотиками», — сказал представитель полиции.

Сообщается, что ранее мужчин уже задерживали по подозрению в наркоторговле, и теперь им грозит уголовное наказание. Их выпустили из-под стражи под залог на время проведения расследования.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Гандхинагар, штат Гуджарат, нетрезвые буйволы выдали фермеров, которые нелегально производили алкоголь. Полицейские обыскали ферму и обнаружили 101 бутылку самодельного ликера, который братья прятали в поилке для скота и в сене, которое ели животные.

