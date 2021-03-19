Вор застрял после кражи и больше двух часов ждал приезда полиции

В мексиканском городе Морелия, штат Мичоакан, вор застрял в решетке после кражи и дождался приезда полицейских. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Жители соседнего многоквартирного здания заметили неудачливого преступника и позвонили в полицию. «Он был похож на крысу в мышеловке», — утверждает один из очевидцев.

Прошло более двух часов, прежде чем на место происшествия прибыли трое полицейских. Они освободили вора при помощи болтореза, а затем задержали его.

В 2018 году сообщалось, что в США полиция задержала вора, который застрял в вентиляции. Местные жители услышали его крики и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого в трубе на крыше пиццерии.