Грабитель банка поскользнулся на глазах полицейского и разбросал все купюры

В США вооруженный мужчина ограбил банк и пытался скрыться с места преступления, но поскользнулся. Как сообщает газета Portland Press Herald, это произошло на глазах полицейского, и злоумышленник обронил добычу.

Инцидент произошел утром 12 февраля в американском городе Уотервилл, штат Мэн. После удачного ограбления банка 37-летний правонарушитель Джейсон Маккенродт (Jason Mackenrodt) покинул здание и незаметно проник на парковку ресторана Ming Lee. Там он оступился на скользком участке земли и упал прямо на глазах лейтенанта полиции штата Мэн Гленна Ланга (Glenn Lang), который в это время парковал автомобиль.

«Когда он упал, деньги и оружие вывалились из его кармана на землю, и купюры разлетелись на ветру по всей парковке», — рассказывает шеф полиции Джозеф Масси (Joseph Massey). Лейтенант Ланг увидел оружие и заподозрил неладное. По словам Масси, благодаря своему профессионализму Ланг сумел в считаные минуты покинуть свою машину и задержать подозрительного мужчину. Именно в тот момент городская полиция сообщила об ограблении банка.

Грабителя Маккенродта осудили по делу о краже со взломом и временно доставили в окружную тюрьму с правом выйти под залог в размере 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Судебное разбирательство назначено на 13 мая.

В январе сообщалось, что в бразильском городе Гуарульюс, штат Сан-Паулу, преступник умер от сердечного приступа во время ограбления. Его сообщник бросился бежать, но затем вернулся и попытался унести мертвого товарища с места происшествия.

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