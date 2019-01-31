Преступник умер во время ограбления

В бразильском городе Гуарульюс, штат Сан-Паулу, преступник умер от сердечного приступа во время ограбления. Об этом сообщает издание The Independent.

Три злоумышленника подошли к припаркованному автомобилю, в котором находились священник и его жена. Один из них открыл водительскую дверь, но внезапно потерял сознание и упал на асфальт. Позднее выяснилось, что у него случился сердечный приступ.

Его сообщник бросился бежать, но затем вернулся и попытался унести мертвого товарища с места происшествия. Все это время другой грабитель оставался возле автомобиля. Священник и его жена вышли из машины и встали в стороне от преступников.

Через несколько секунд один из злоумышленников достал сумочку с пассажирского сиденья, обошел автомобиль, заглянул на место водителя, после чего выстрелил в сторону священника.

Преступникам удалось скрыться, их разыскивают. Пострадали ли жертвы ограбления, не сообщается. Нападение было снято камерой видеонаблюдения.

В 2017 году сообщалось, что в бразильском городе Кампу-Лимпу-Паулиста, штат Сан-Паулу, сотрудник полиции ввязался в перестрелку с вооруженными грабителями, держа на руках маленького ребенка.

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