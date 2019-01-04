Бандиты на горящих грузовиках остановили броневик с миллионами евро

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На юге Италии вооруженные грабители вскрыли инкассаторский автомобиль и похитили миллионы евро. Об этом сообщает издание The Local.

Недалеко от города Бари два горящих грузовика преградили дорогу бронированному фургону, который вез деньги для выплаты пенсий. Когда он остановился, его крышу срезали ковшами экскаваторов. Злоумышленники в масках припугнули охранников стрельбой из автоматов, забрали 2,3 миллиона евро (178 миллионов рублей) и скрылись на двух легковых автомобилях.

Охранники не пострадали. Движение по шоссе было перекрыто в течение нескольких часов, пока полиция осматривала место происшествия, а экстренные службы убирали горящие грузовики.

В 2008 году сообщалось, что в Малайзии вооруженные грабители угнали фургон, который вез больше миллиона долларов, но потеряли половину похищенных денег, потому что они не уместились в их машине.

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