Вор с палкой вынес из банка мешок денег и прокололся с маскировкой

В американском городе Хэтфилд, штат Массачусетс, грабитель несколько часов прятался от полиции на дереве. Об этом сообщает сайт Masslive.com.

30-летний Майкл Тейлор (Michael V. Taylor) ворвался в банк и, угрожая кассиру палкой, забрал деньги, после чего скрылся на красном автомобиле марки Jeep. Вскоре машину заметили на шоссе, однако она не остановилась по требованию полиции. Тейлор доехал до леса и убежал в чащу.

К поискам подозреваемого привлекли полицейских из пяти департаментов. Операция продолжалась четыре часа и увенчалась успехом лишь по случайности. Как выяснилось, все это время мужчина сидел на дереве с мешком денег. Его схватили, когда под ним сломалась ветка, и он упал на землю вместе с добычей.

Тейлора обвинили в вооруженном ограблении, сопротивлении аресту и отказе остановить автомобиль по требованию полиции.

В феврале сообщалось, что суд признал невиновным американца, который ограбил банк в курортном городе на юге Флориды. После ограбления он разделся догола, обнажив окрашенное в красный цвет тело, и побежал по улице, бросая деньги в воздух.

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