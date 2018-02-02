Голый грабитель банка разбросал деньги по улице и ушел от наказания

Суд признал невиновным жителя Флориды, который ограбил банк, а затем разбросал деньги по улице. Об этом сообщает Associated Press.

Заседание суда продолжалось 25 минут. По заключению судьи, обвиняемый не сможет понести уголовную ответственность из-за психической болезни. Он останется в тюрьме, где ему окажут психиатрическую помощь.

В июле 2017 года 26-летний Александр Спербер (Alexander Sperber) ограбил банк в курортном городе Форт-Лодердейл на восточном побережье южной Флориды. После ограбления он разделся догола, обнажив окрашенное в красный цвет тело, и побежал по улице, бросая деньги в воздух.

После задержания Спербер сообщил следователям, что совершил преступление из-за чипа в голове. По его словам, ограбление требовалось, чтобы начать карьеру комика.

В 2017 году сообщалось, что австрийская полиция поймала голого вора, который украл из соседнего гостиничного номера часы и деньги, после чего забрался на крышу.

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