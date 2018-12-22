Первый грабитель банка на острове посреди Ледовитого океана оказался россиянином

Иностранец, ограбивший банк в норвежском городе Лонгйир на архипелаге Шпицберген, оказался гражданином России. Об этом сказано на сайте губернатора архипелага.

В сообщении отмечается, что подозреваемый — 29-летний россиянин, который прибыл на Шпицберген в качестве туриста. При ограблении отделения банка Sparebank 1 он использовал винтовку, которую легально арендовал в городе. Мужчина похитил 70 тысяч норвежских крон (около 550 тысяч рублей — прим «Ленты.ру»).

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Россиянин был задержан сроком на четыре недели. Ему вменяется также нарушение закона об оружии. Как отмечал The Guardian, ограбление банка стало первым случаем в истории Шпицбергена.

21 декабря сообщалось, что иностранец пришел в отделение банка и, угрожая огнестрельным оружием, потребовал деньги. Ему удалось скрыться с добычей, однако вскоре его арестовала полиция.

Лонгйир находится на острове Западный Шпицберген на расстоянии 1050 километров от Северного полюса. Там живут около двух тысяч человек, причем большинство из них знакомы друг с другом.

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