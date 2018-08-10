Россиянин попытался сделать селфи с медведем и получил по голове

22-летний житель Архангельска госпитализирован с рваными ранами головы и рук от лап медведя после попытки сфотографироваться со зверем на одной из улиц города, сообщает «Регион 29».

По предварительным данным, ранним утром несколько молодых людей заметили медведя у ночного клуба «Паратовъ». Один из них приблизился к дикому зверю, чтобы сделать с ним селфи, после чего был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Медведя пристрелили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

В начале июня на одном из норвежских островов архипелага Шпицберген белый медведь забрался в гостиницу, вскрыл несколько мешков с пищевыми отходами, разбил винные бутылки и застрял в узком окне. На помощь выслали вертолет со спасателями и специалистом по белым медведям. Услышав шум винта, зверь перепугался, из последних сил протиснулся через узкое окошко и убежал к морю. Никто из работников или постояльцев гостиницы не пострадал.

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