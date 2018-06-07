Белый медведь заперся в гостинице на Шпицбергене

Белый медведь забрался в гостиницу на одном из норвежских островов архипелага Шпицберген, захлопнул за собой дверь и не смог уйти. Об этом сообщает издание The Local.

Зверя нашла гид Малин Старк (Malin Stark), работающая в гостинице. По ее словам, она увидела, что дверь опять сломана, а внутрь ведут следы грязных лап. Судя по всему, медведь пришел ночью, вскрыл несколько мешков с пищевыми отходами и разбил винные бутылки. Пока женщина изучала последствия разгрома, из соседнего помещения раздался шум.

Как выяснилось, медведь не сумел открыть дверь, которая захлопнулась за ним, и всю ночь просидел взаперти. Он выбил несколько окон, но не пролез через них и только выглядывал на улицу через разбитые стекла. Сотрудники гостиницы решили, что не смогут выгнать его в одиночку и связались по радио с губернатором Шпицбергена.

На помощь выслали вертолет со спасателями и специалистом по белым медведям. Услышав шум винта, зверь перепугался и из последних сил протиснулся через узкое окошко. Оказавшись на улице, он убежал к морю и нырнул в воду. Никто из работников или постояльцев гостиницы не пострадал.

В 2017 году сообщалось, что в лагерь байдарочников, путешествовавших по норвежским островам архипелага Шпицберген, забрались три белых медведя. Животные около часа копались в вещах в поисках съестного. Туристы дождались ухода медведей в своих байдарках.

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