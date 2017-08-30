Три медведя наведались к байдарочникам за лакомством

В лагерь байдарочников, путешествовавших по норвежским островам архипелага Шпицберген, забрались три белых медведя. Об этом сообщает Daily Mirror.

Туристы отлучились из лагеря, чтобы помыть посуду на берегу. На обратном пути они заметили следы медвежьих лап. Выяснилось, что за время их отсутствия в лагерь забрела медведица с двумя медвежатами.

Животные около часа копались в вещах байдарочников в поисках съестного. Туристы дождались ухода медведей в своих байдарках. Никто из них не пострадал.

25 августа сообщалось, что норвежские власти оштрафовали туристического гида на 1,3 тысячи евро за то, что он напугал белого полярного медведя на Шпицбергене.