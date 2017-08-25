Напугавшего медведя норвежского гида оштрафовали почти на полторы тысячи евро

Гида в Норвегии оштрафовали на 1,3 тысячи евро за то, что он напугал белого полярного медведя. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает портал RTÉ.

Инцидент на архипелаге Шпицберген произошел еще в мае, однако известно о нем стало только сейчас. Группа туристов с экскурсоводом совершала прогулку на снегоходах, когда они заметили хищника.

Медведь находился на расстоянии примерно 900 метров от людей. Гид решил подъехать к животному поближе, чтобы лучше рассмотреть его, однако медведь испугался и убежал.

В итоге администрация Шпицбергена решила наказать экскурсовода. Согласно местным правилам к полярным медведям приближаться запрещено в случае, если это может потревожить их.

По официальным данным за 2015 год, в тот момент на архипелаге обитало около тысячи этих животных. Охота на них запрещена в Норвегии с 1973 года.

В июле 2017-го черный медведь набросился на спящую в лесу туристку в американском штате Айдахо.