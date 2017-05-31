Из жизни
 

Драку оленя и медведя из-за детеныша сняли на видео

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Жительница американского города Флагстафф, штат Аризона, Шэннон Севилль (Shannon Seville) сняла на видео нападение американского черного медведя на олененка вапити. Об этом сообщает издание Haffington Post.

Медведь подобрался к олененку, пока его мать смотрела в другую сторону. Крики детеныша привлекли олениху, но хищник заметил ее приближение и быстро вскарабкался на дерево. Как только она отвернулась, медведь спустился и опять потянулся к олененку. На этот раз вапити не мешкала и успела лягнуть зверя передним копытом. После этого они разбежались в разные стороны.

Севилль утверждает, что увидела медведя, когда ехала на автомобиле по лесу. «Я знала, что такой шанс выпадает раз в жизни, и другие любители животных оценят эти кадры», — говорит она. Видео, опубликованное женщиной в Facebook, посмотрели более 2,6 миллиона раз.

Вапити — распространенный в Северной Америке подвид благородного оленя.

В апреле сообщалось, что туристы оказались свидетелями нападения дикой лошади на аллигатора в одном из заповедников в американском штате Флорида.

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