В США младшеклассники оказались заперты в школе из-за медведя

В американском штате Калифорния ученики оказались на несколько часов заперты в школе после того, как во двор учебного заведения забрел черный медведь. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает агентство UPI.

Животное заметили на лужайке возле начальной школы в населенном пункте Три Риверз вскоре после обеда. В течение нескольких часов из здания никого не выпускали.

Сотрудники школы пытались отпугнуть медведя, но не преуспели. После этого руководство учебного заведения связалось с департаментом рыбного хозяйства и дикой природы Калифорнии.

Позднее выяснилось, что перед школой медведь посетил соседнюю автозаправочную станцию и сувенирный магазин. Он провел в школьном дворе около двух часов.

