Американец спас умирающего медвежонка

Житель американского города Салем, штат Орегон, Кори Хэнкок (Corey Hancock) спас от гибели медвежонка. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Мужчина заметил детеныша черного медведя, когда делал фотографии в лесу. Животное лежало на спине, не шевелилось и почти не дышало. Хэнкок отвез его в реабилитационный центр для диких зверей.

Один из сотрудников центра рассказал журналистам, что медвежонок был обезвожен, истощен и находился в летаргическом состоянии. По его мнению, Хэнкок поступил как герой.

По оценке специалистов, возраст медвежонка составляет 3,5 месяца. По всей видимости, его мать еще не вышла из зимней спячки.

В Орегоне запрещено забирать диких животных из естественной среды обитания. Полиция предупредила Хэнкока, что подобные действия наказываются штрафом величиной до 6250 долларов или тюремным заключением сроком до года, но не стала выдвигать против него обвинения.

В реабилитационном центре медвежонок пошел на поправку, но его дальнейшая судьба пока не решена. Его могут отдать в зоопарк или передать в питомник в другом штате.

В декабре сообщалось, что в Австралии волонтер велопробега Great Victorian Bike Ride спас тонущего коалу.