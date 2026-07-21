Украине предрекли сложную зиму

«Укрэнерго»: Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины

Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на «Укрэнерго».

Отмечается, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается. При этом, по данным организации, нынешних объемов недостаточно для компенсации утраченных мощностей. Температура минус десять градусов уже может стать критической, говорится в сообщении.

Ранее в Одессе пропал свет после обещания «Укрэнерго» не отключать его на Пасху. В прошлом году по областному центру прокатилась волна протестов. Так, в преддверии новогодних праздников горожане решили перекрыть проезжую часть в связи с отключением электроэнергии.