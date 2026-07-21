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21:52, 21 июля 2026 (обновлено: 22:09, 21 июля 2026)Бывший СССР

Украине предрекли сложную зиму

«Укрэнерго»: Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на «Укрэнерго».

Отмечается, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается. При этом, по данным организации, нынешних объемов недостаточно для компенсации утраченных мощностей. Температура минус десять градусов уже может стать критической, говорится в сообщении.

Ранее в Одессе пропал свет после обещания «Укрэнерго» не отключать его на Пасху. В прошлом году по областному центру прокатилась волна протестов. Так, в преддверии новогодних праздников горожане решили перекрыть проезжую часть в связи с отключением электроэнергии.

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