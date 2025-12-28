Реклама

00:10, 28 декабря 2025Бывший СССР

Жители Одессы вновь перекрыли дорогу из-за отключения света

Жители Одессы вновь перекрыли проезжую часть из-за отключения света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В Одессе очередной протест с перекрытием улицы. Люди возмущены долгим отсутствием света», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что жители вышли на проезжую часть. Водители просят их освободить улицу, утверждая, что сами оказались в той же ситуации. Ранее аналогичную акцию в городе устраивали 18 декабря.

22 декабря в Одессе получил повреждения объект инфраструктуры, из-за чего город частично остался без света. При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь, и насколько масштабны повреждения.

