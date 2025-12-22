Одесса частично осталась без света из-за повреждений объекта инфраструктуры

В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры

В Одессе на юге Украины получил повреждения объект инфраструктуры, из-за чего город частично остался без света. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Поврежден объект критической инфраструктуры города. Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов», — рассказал чиновник. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь, и насколько масштабны повреждения.

Ранее эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш объяснил российские удары по мостам в Одесской области. По его словам, целью таких действий является изоляция западной части региона и нарушение логистики через реку Дунай.