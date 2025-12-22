Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:58, 22 декабря 2025Бывший СССР

Одесса частично осталась без света из-за повреждений объекта инфраструктуры

В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

В Одессе на юге Украины получил повреждения объект инфраструктуры, из-за чего город частично остался без света. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Поврежден объект критической инфраструктуры города. Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов», — рассказал чиновник. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь, и насколько масштабны повреждения.

Ранее эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш объяснил российские удары по мостам в Одесской области. По его словам, целью таких действий является изоляция западной части региона и нарушение логистики через реку Дунай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США призвали «кардинально изменить правила игры» на Украине

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Администрация Трампа отозвала почти 30 послов из разных стран

    В центральной России возникла проблема с яйцами

    Раскрыто условие оживления ипотеки в России

    Стали известны подробности о взрыве автомобиля в Москве

    Молодая жена родила 87-летнему художнику сына

    Техосмотр в России резко подорожает

    Одесса частично осталась без света из-за повреждений объекта инфраструктуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok