SC: ВСУ демонстрируют неспособность к наступлению

Обучение молодых женщин методам партизанской войны свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны к наступлению. Об этом заявило издание Strategic Culture (SC).

«Украинские территориальные центры комплектации направляют усилия на обучение молодых женщин, начиная с 16-летнего возраста, методам ведения партизанской войны. (...) (Эта ситуация) демонстрирует сокращение мужского населения Украины и ее неспособность к наступательным действиям», — оценили авторы статьи.

Подчеркивается, что в данной ситуации украинской власти было бы логичнее капитулировать, а не «заниматься уничтожением женщин».

Ранее стало известно, что Украина запросила срочно передать ей десятки дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил Германии. Сообщается, что Киев настаивает, чтобы Берлин передал ракеты «прямо сейчас». Уточняется, что взамен Украина позже отдаст Германии такие же ракеты, которые ФРГ «произведет в будущем».