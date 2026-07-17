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12:12, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» рассказал о свидании с Собчак

Звезда «Дома-2» Венгржановский заявил, что ходил на свидание с Собчак
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Бывший участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский заявил, что ходил на свидание с журналисткой Ксенией Собчак, когда она была ведущей проекта. Подробностями он поделился в интервью, запись которого доступна на YouTube.

«Я один из немногих, кто устраивал ей (Собчак — прим. «Ленты.ру») в формате проекта свидание. Она была тренажером любви, как она себя называла», — рассказал звезда «Дома-2» и уточнил, что на встрече ведущая учила его флиртовать.

Ранее блогерша Виктория Боня вспомнила, как на съемках «Дома-2» она подарила Собчак букет роз. По ее словам, ведущая взяла цветы и поблагодарила за них, однако в итоге оставила букет на улице рядом со своей гримерной.

Перед этим еще один бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков заявил, что у них с Собчак была химия. Он также ответил на вопрос о том, какая из его возлюбленных на проекте была самой искренней.

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