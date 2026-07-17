Министр иностранных дел Турции подвел итоги поездки в Киев

Фидан: Турция поддержит любые инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине

Турция поддержит инициативы по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил министр обороны Турции Хакан Фидан в X после своей поездки в Киев.

«В ходе визита мы вновь подчеркнули нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Турция готова поддержать любые инициативы, которые позволят вернуть стороны за стол переговоров и будут способствовать установлению прочного мира», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Фидан также отметил «плодотворный» характер встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По его словам, партнерство между Анкарой и Киевом «с каждым днем становится все более прочным».

Ранее стало известно, что Турция возглавит военно-морскую составляющую гарантий безопасности для Украины. Фидан подчеркнул, что Анкара хочет избежать распространения российско-украинского конфликта в воды Черного моря, в связи с чем предоставление военно-морских гарантий безопасности Киеву имеет ключевое значение.