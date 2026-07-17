ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 66 процентов россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 66 процентов граждан. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 16 процентов опрошенных, еще 17 процентов затруднились с ответом на вопрос. О доверии к главе государства заявили 67 процентов респондентов. Не доверяют президенту 20 процентов, 14 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 10 по 12 июля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик назвал Путина уникальной личностью, которая дает надежду всей цивилизации. По его словам, если бы не президент России, «сегодня мы бы жили в однополярном мире, который управляется меньшинством некоторых отдельных личностей Запада».

