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11:33, 17 июля 2026Россия

Опубликован рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 66 процентов россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 66 процентов граждан. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 16 процентов опрошенных, еще 17 процентов затруднились с ответом на вопрос. О доверии к главе государства заявили 67 процентов респондентов. Не доверяют президенту 20 процентов, 14 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 10 по 12 июля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик назвал Путина уникальной личностью, которая дает надежду всей цивилизации. По его словам, если бы не президент России, «сегодня мы бы жили в однополярном мире, который управляется меньшинством некоторых отдельных личностей Запада».

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