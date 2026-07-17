Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 66 процентов граждан. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 16 процентов опрошенных, еще 17 процентов затруднились с ответом на вопрос. О доверии к главе государства заявили 67 процентов респондентов. Не доверяют президенту 20 процентов, 14 процентов не определились.
Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 10 по 12 июля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.
Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик назвал Путина уникальной личностью, которая дает надежду всей цивилизации. По его словам, если бы не президент России, «сегодня мы бы жили в однополярном мире, который управляется меньшинством некоторых отдельных личностей Запада».