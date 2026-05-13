Додик: Путин как уникальная личность дает надежду всей цивилизации

Российский президент Владимир Путин смог «заметить время». Именно он как уникальная личность дает надежду всей цивилизации, рассказал председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, пишет ТАСС.

«Президент Путин является уникальной и незаменимой для своего времени личностью. Он дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не так, как это делают другие», — отметил он.

По словам Додика, Путин добивается своих целей «не диктатом и не другими методами, которые являются просто другой упаковкой фашизма». Политик добавил, что если бы в этот момент не появилась такая личность, как президент России, «сегодня мы бы жили в однополярном мире, который управляется меньшинством некоторых отдельных личностей Запада».

Как указал Додик, Владимир Путин также является синонимом новой цивилизации и многополярного миропорядка.

Ранее сообщалось, что работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 76 процентов россиян. Об этом свидетельствует апрельский рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение». Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 12 процентов опрошенных, еще 11 процентов затруднились с ответом на вопрос.

В марте президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Путин оказался «крепким орешком» для Запада.