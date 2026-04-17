10:58, 17 апреля 2026

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 76 процентов россиян
Сергей Истомин

Фото: Igor Ivanko / Pool / Reuters

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 76 процентов россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 12 процентов опрошенных, еще 11 процентов затруднились с ответом на вопрос. О доверии к главе государства заявили 74 процента респондентов. Не доверяют ему 16 процентов, 10 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 10 по 12 апреля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В марте президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Путин оказался «крепким орешком» для Запада. По его словам, западные страны «думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства», пока не наткнулись на российского лидера.

